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Ольга Бузова встала на ноги: певица поделилась радостью после операции

Ольга Бузова перестала ходить на костылях.

Источник: Комсомольская правда

Певица Ольга Бузова перестала ходить на костылях спустя всего две недели после операции. Об этом она сообщила своим поклонникам, записав небольшой ролик в соцсетях.

Сначала фанаты видят звезду в простенькой футболке и с костылями, а затем — в шикарном красном платье, с прической и макияжем. При этом Ольга демонстративно отбрасывает от себя костыли. А они, напомним, были инкрустированы стразами Сваровски. Такой необычный презент исполнительница хита «Под звуки поцелуев» получила от друзей, которые старались хоть чуть-чуть скрасить ее больничные будни.

Напомним, артистка прилетев со съемок, упала в собственной ванной и сильно повредила колено. Травма оказалась настолько серьезной, что звезду пришлось оперировать. Хирурги наложили ей 40 швов.

Проведя неделю в больнице, Бузова вернулась домой и начала заново учиться ходить.