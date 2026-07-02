Ольга Бузова встала на ноги: певица поделилась радостью после операции

Сначала фанаты видят звезду в простенькой футболке и с костылями, а затем — в шикарном красном платье, с прической и макияжем. При этом Ольга демонстративно отбрасывает от себя костыли. А они, напомним, были инкрустированы стразами Сваровски. Такой необычный презент исполнительница хита «Под звуки поцелуев» получила от друзей, которые старались хоть чуть-чуть скрасить ее больничные будни.