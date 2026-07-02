Из-за дождей подтопило Нижний Тагил

Из-за сильных дождей подтопило Нижний Тагил, из-за подъема уровня воды в реке Тагил пришлось закрыть участок улицы Серова на отрезку от улицы Красноармейской до дома № 23 по улице Газетной. Также под водой оказался участок у дома № 59 по улице Красноармейской. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Закрытые участки улиц предлагают объехать по улицам Газетной, Островского, Аганичева и Красноармейской. Водителей просят заранее составлять маршруты передвижения по центру города.
30 июня из-за подтопления из садов под Нижним Тагилом эвакуировали 108 человек, включая 38 детей. В Монзино работает МЧС, на реке Руш энергетики укрепляют дамбу.
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