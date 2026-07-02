Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за дождей подтопило Нижний Тагил

В городе пришлось закрыть движение по одной из улиц.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Из-за сильных дождей подтопило Нижний Тагил, из-за подъема уровня воды в реке Тагил пришлось закрыть участок улицы Серова на отрезку от улицы Красноармейской до дома № 23 по улице Газетной. Также под водой оказался участок у дома № 59 по улице Красноармейской. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Закрытые участки улиц предлагают объехать по улицам Газетной, Островского, Аганичева и Красноармейской. Водителей просят заранее составлять маршруты передвижения по центру города.

30 июня из-за подтопления из садов под Нижним Тагилом эвакуировали 108 человек, включая 38 детей. В Монзино работает МЧС, на реке Руш энергетики укрепляют дамбу.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше