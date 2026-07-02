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Депутаты железногорска обратились в Минэкологии края с просьбой разобраться с проблемой вывоза мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После нескольких депутатских комиссий в Совете Железногорска, на которых представитель ООО «РостТех» установил сроки решения пролемы с вывозом мусора в Железногорске, жалобы от жителей продолжают поступать.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После нескольких депутатских комиссий в Совете Железногорска, на которых представитель ООО «РостТех» установил сроки решения пролемы с вывозом мусора в Железногорске, жалобы от жителей продолжают поступать.

Депутаты обратились в Министерство экологии Красноярского края и разработали алгоритм действий для горожан.

Депутаты отмечают, что скапливающйися мусор создает неблагоприятные условия для проживания горождан и может привести к санитарно-эпидимиологическим проблемам.