Депутаты железногорска обратились в Минэкологии края с просьбой разобраться с проблемой вывоза мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После нескольких депутатских комиссий в Совете Железногорска, на которых представитель ООО «РостТех» установил сроки решения пролемы с вывозом мусора в Железногорске, жалобы от жителей продолжают поступать.
Депутаты обратились в Министерство экологии Красноярского края и разработали алгоритм действий для горожан.
Депутаты отмечают, что скапливающйися мусор создает неблагоприятные условия для проживания горождан и может привести к санитарно-эпидимиологическим проблемам.