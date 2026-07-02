Что ни в коем случае нельзя 1 июля 2026 года

Июль — месяц, который наши предки называли «грозником» (за частые грозы) и «страдником» (от слова «страда» — летняя жатва). Это время, когда природа достигает пика своего расцвета. Поэтому в народе его еще называли Макушкой лета, а его первый день наши предки-язычники посвящали богу Яриле (Солнцу), это был праздник палящего солнца и невероятной природной мощи.
«Всем дням день»: макушка лета.
В народе говорили: «Ярилин день — всем дням день». Наши предки верили, что именно 1 июля солнце находится в зените, светит особенно ярко и жарко, достигая пика своей силы. Однако с этого момента, как замечали крестьяне, день начинает понемногу убывать: «Солнце — на лето, зима — на мороз». Этот день считался магическим рубежом, «макушкой», переломным моментом, когда все святые меряются силой с языческим богом Ярилой, но побороть его не могут.
В народных представлениях Ярило — это молодой, могучий бог солнца, плодородия, любви и страсти. Его рисовали как золотоволосого юношу на белом коне, с венком из полевых цветов на голове и пучком ржи в левой руке. Считалось, что куда ступит его конь, там вырастает «трава шелковая с лазоревыми цветами».
Это божество олицетворяло пробуждение жизненных сил природы, её наивысший расцвет. По языческим поверьям, именно Ярило помогает зреющему урожаю, наполняя поля и сады жизнью. Существовало также поверье, что в полдень солнце замедляет свой ход, а на земле открываются «волшебные окна», сквозь которые можно увидеть потусторонний мир.
Обряды 1 июля: ярилины игрища.
Главное действо дня происходило на рассвете. Люди верили, что утренняя роса 1 июля обладает особой, чудодейственной силой:
«Сенокосной росой» умывались, чтобы прибавилось здоровья и красоты.
Обязательно смачивали глаза — для хорошего зрения.
Считалось, что умывание в этот день очищает мысли и защищает от сглаза.
Девушки умывались росой для привлечения женихов и удачи в любви.
Это был день, когда по всей Руси начинали косить траву и заготавливать сено. Сразу после покоса свежим, душистым сеном набивали матрасы. Старое сено из матрасов сжигали, обновляя постели. Считалось, что спать на таком матрасе было полезно для здоровья.
Несмотря на то, что было много работы, и она была довольно тяжелой, день был наполнен весельем и радостью. Крестьяне говорили: «Ярила любовь очень одобряет» и веселье любит:
По вечерам вся деревня собиралась у больших костров, водила хороводы, пела песни и плясала до поздней ночи. Считалось, что таким образом люди «удерживают» свет внутри поселения и защищаются от нечисти.
Устраивались ярмарки, так называемые «ярилины игрища», которые сопровождались песнями, плясками, кулачными боями и хождениями в гости.
1 июля — идеальное время для сбора лекарственных растений. Травники и знахари отправлялись в поля и леса, чтобы запастись целебной силой природы. Считалось, что в этот день травы «в соку» и обладают максимальной целебной силой. Заготавливали крапиву, малину, лопух, одуванчик, подорожник, чистотел, полынь. Верили, что любые лекарственные растения, собранные в эту пору, помогают от многих болезней.
Сны, приснившиеся в ночь на 1 июля, считались вещими. Их старались запомнить и правильно истолковать, так как они могли предсказать судьбу.
Существовал и особый магический ритуал для связи с ушедшими. Считалось, что если в полдень заплести в косу крепкие берёзовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки, можно увидеть своих близких, о которых давно не было вестей.
Что разрешено в Ярилин день: умыться росой.
Что можно и что нужно было делать 1 июля.
Утром умыться росой — для здоровья, красоты и хорошего зрения.
Отправиться на покос — косить траву и заготавливать сено на зиму.
Обновить постель — набить матрасы свежим сеном.
Собрать целебные травы — на зиму, для лечебных отваров.
Встретить рассвет на природе — зарядиться энергией солнца.
Провести ритуальную уборку в доме — очистить пространство.
Вечером устроить хороводы и веселье у костра — порадоваться лету.
Испечь круглый каравай или блины — как символ солнца и плодородия.
Пойти на рыбалку — считалось, что утренняя рыбалка принесёт хороший улов и удачу.
Что под запретом на «макушку лета»: не хвастать успехами.
Чего категорически нельзя было делать 1 июля:
Грустить, унывать, жаловаться на жизнь и судьбу — считалось, что это лишает человека поддержки солнечной энергии и привлекает неудачи.
Хвастаться своими успехами, красотой или богатством — считалось, что пустая гордость нарушает природную гармонию.
Ссориться, ругаться, сквернословить, выяснять отношения и распускать слухи — негативные слова и эмоции могут превратить человека в глупца, а всё зло, сказанное в этот день, вернётся бумерангом.
Начинать новые важные дела, крупные проекты — энергия дня не благоприятствует начинаниям; всё может пойти не по плану.
Брать или давать в долг деньги — это может привести к финансовым проблемам и безденежью.
Бездумно тратить деньги и транжирить — велик риск остаться без гроша.
Есть мясо птицы — якобы к беде.
Делиться плохими новостями и говорить о болезнях — это могло привлечь их в реальность.
Одним словом, 1 июля — это день, когда наши предки отмечали вершину лета, пик могущества солнца и сил природы.
В этот день языческие традиции поклонения солнечному божеству Яриле удивительным образом переплелись с православным почитанием святых мучеников.
Центральное место занимали обряды с «живой» росой, дарующей здоровье и красоту, а также массовые гуляния, которые должны были обеспечить поддержку солнца и плодородие на весь оставшийся год.
Этот день требовал от человека максимальной радости, щедрости и душевной чистоты. Нарушивший запреты (ссоры, жалобы, хвастовство) рисковал навлечь на себя гнев светила и остаться без урожая и удачи. Это был поистине «царский», уникальный день в годовом круге.
Как прожить 1 июля: приготовьте круглое.
Как современному человеку применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни. Вот несколько идей:
1. Проснитесь рано и встретьте рассвет. Выйдите на балкон или в парк, постойте лицом к солнцу. Почувствуйте его энергию, поблагодарите за свет и тепло. Это задаст тон всему дню.
2. Устройте «ритуал» утреннего умывания. Умываясь прохладной водой, представьте, как она смывает усталость и негатив, дарит вам свежесть и здоровье. Можно добавить в воду пару капель эфирного масла.
3. Проведите день в хорошем настроении. Избегайте ссор, не жалуйтесь, не хвастайтесь. Если почувствуете, что настроение портится — переключитесь на что-то позитивное. Включите любимую музыку, почитайте книгу.
4. Приготовьте что-то круглое и золотистое. Испеките блины или каравай. Символ солнца на столе — это и вкусно, и по-народному душевно.
5. Наведите порядок в доме. Лёгкая уборка поможет «освежить» пространство и настроиться на позитивный лад.
6. Не начинайте важных дел и не берите в долг. Отложите старт новых проектов, подписание контрактов и крупные траты на другой день.
7. Понаблюдайте за природой. Есть ли роса утром? Какой ветер? Много ли пауков? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природой.
Приметы дня на 1 июля:
Погода 1 июля часто предсказывала характер всего лета.
Утренний туман — к жаркому, ясному и солнечному дню.
Обильная роса утром — к хорошему урожаю зерновых.
Паук плетёт новую паутину — к отличной погоде.
Вечерняя радуга — к улучшению погоды.
Вороны высоко вьются — погода испортится.
Много мошкары на полях — к удачной охоте.
Сильно квакают лягушки — к дождю.
Звёздная ночь — к сухой погоде.
Южный ветер — к засухе.