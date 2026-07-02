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Более 120 участников СВО из Калининграда получили лечение и реабилитацию за 17 млн рублей

С начала 2026 года региональное Отделение Социального фонда России направило более 17 миллионов рублей на.

Источник: KaliningradToday

медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение участников специальной военной операции. Бесплатную помощь получили свыше 120 калининградцев.

Оздоровительный курс доступен участникам СВО, завершившим военную службу по увольнению или демобилизации. Продолжительность санаторно-курортного лечения — 21 день, сроки медреабилитации зависят от состояния здоровья.

Путевку можно получить раз в год, но по решению медицинской комиссии возможно дополнительное лечение. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения, в медорганизации или МФЦ. К заявлению прилагается справка формы 070/у (для санатория) или направление формы 057/у (для реабилитации).

Участники СВО с инвалидностью I группы могут взять сопровождающего — проезд, питание и проживание для него бесплатны.

«Заявление рассматривается в течение двух рабочих дней, после чего участник СВО выбирает удобную дату заезда и предпочтительный Центр реабилитации. Эта категория граждан, Герои России и лица с инвалидностью I группы имеют право на внеочередное направление на лечение», — пояснила заместитель управляющего ОСФР по Калининградской области Ольга Решетняк.

Для участников СВО доступны 12 центров реабилитации СФР в разных регионах страны. Проезд до них бесплатный. На эти цели с начала года направлено более 3 млн рублей.

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