Более 120 участников СВО из Калининграда получили лечение и реабилитацию за 17 млн рублей

медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение участников специальной военной операции. Бесплатную помощь получили свыше 120 калининградцев.
Оздоровительный курс доступен участникам СВО, завершившим военную службу по увольнению или демобилизации. Продолжительность санаторно-курортного лечения — 21 день, сроки медреабилитации зависят от состояния здоровья.
Путевку можно получить раз в год, но по решению медицинской комиссии возможно дополнительное лечение. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения, в медорганизации или МФЦ. К заявлению прилагается справка формы 070/у (для санатория) или направление формы 057/у (для реабилитации).
Участники СВО с инвалидностью I группы могут взять сопровождающего — проезд, питание и проживание для него бесплатны.
«Заявление рассматривается в течение двух рабочих дней, после чего участник СВО выбирает удобную дату заезда и предпочтительный Центр реабилитации. Эта категория граждан, Герои России и лица с инвалидностью I группы имеют право на внеочередное направление на лечение», — пояснила заместитель управляющего ОСФР по Калининградской области Ольга Решетняк.
Для участников СВО доступны 12 центров реабилитации СФР в разных регионах страны. Проезд до них бесплатный. На эти цели с начала года направлено более 3 млн рублей.