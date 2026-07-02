Более 120 участников СВО из Калининграда получили лечение и реабилитацию за 17 млн рублей

Путевку можно получить раз в год, но по решению медицинской комиссии возможно дополнительное лечение. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения, в медорганизации или МФЦ. К заявлению прилагается справка формы 070/у (для санатория) или направление формы 057/у (для реабилитации).