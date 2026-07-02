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На Кубани в Усть-Лабинске состоялся форум-фестиваль «Быть казаком»

Для гостей организовали деловые дискуссии, лекции, концерты, мастер-классы и спортивные состязания.

Всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком» прошел 27−28 июня в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Мероприятие состоялось в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении экономики Усть-Лабинского района.

Программа фестиваля развернулась на двух площадках: на территории гостиницы «Легенда» в Усть-Лабинске и в хуторе Аргатов. Гостей ожидали деловые дискуссии, лекции, театральные постановки, концерты, мастер-классы и спортивные состязания. Посетители могли погрузиться в атмосферу самобытной культуры, посетив разнообразные выставочные и интерактивные площадки.

В ходе фестиваля были организованы ремесленные ярмарки, спектакли народных театров кукол, интерактивная программа «Подворье невесты», народные игры и состязания, экспозиции с национальными костюмами и рукописными картинами. Особое внимание было уделено интерактиву: для гостей провели серию открытых мастер-классов. Каждый желающий мог создать куклу в национальном костюме, а также освоить навыки художественной ковки, шитья и росписи народных платков.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.