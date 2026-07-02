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В Калининграде наградили лучших выпускников 2026 года

Церемонию провели в областном драмтеатре.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде наградили лучших выпускников 2026 года — участниками церемонии в драмтеатре стали 650 человек, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Награждены были 55 выпускников, которые получили максимальные баллы на ЕГЭ. Напомним, по сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза, а в этом году впервые в истории региона выпускница получила максимальный балл на ЕГЭ сразу по трем предметам: Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда блестяще сдала биологию, химию и русский язык.

Еще три выпускника достигли результата в 200 баллов на двух экзаменах: Александра Гапонова из Классической школы Гурьевска (физика и профильная математика), Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда (физика и профильная математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 Калининграда (химия и биология).

Всего в этом году в регионе 4 909 выпускников, из них медалистов — 867 человек (507 с золотом и 360 с серебром).

Также чествовали победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, отличившихся учителей.

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