В Калининграде наградили лучших выпускников 2026 года

Награждены были 55 выпускников, которые получили максимальные баллы на ЕГЭ. Напомним, по сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза, а в этом году впервые в истории региона выпускница получила максимальный балл на ЕГЭ сразу по трем предметам: Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда блестяще сдала биологию, химию и русский язык.