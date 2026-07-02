Заплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Гималайскую медведицу, заплывшую во Владивосток через Амурский залив, после осмотра ветеринаров отпустили в тайгу. Животному около трех лет. «После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Случаи захода диких животных в городскую черту в Приморье фиксируются регулярно. Специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно контактировать с хищниками.