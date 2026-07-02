Продавала наркотики по телефону: жительнице Биробиджана грозит до 15 лет тюрьмы

В декабре 2025 года женщина из села Венцелево по телефону договорилась о продаже наркотиков своей знакомой и передала ей сверток с гашишным маслом за деньги. В ходе оперативных мероприятий продавщицу задержали полицейские, наркотик изъяли. Также установлено, что обвиняемая незаконно хранила наркотики у себя дома. При обыске нашли полимерные свертки с гашишным маслом общей массой 2,765 г. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.