Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака напала на 8-летнего ребенка в Приморье

1 июля в парке на улице Ленина в поселке Пограничном собака напала на мальчика и покусала. Ребенок получил травму руки, его доставили в больницу. Прокуратура Пограничного района взяла на контроль расследование уголовного дела. Также будут проверены вопросы компенсации расходов на лечение и морального вреда.

1 июля в парке на улице Ленина в поселке Пограничном собака напала на мальчика и покусала. Ребенок получил травму руки, его доставили в больницу. Прокуратура Пограничного района взяла на контроль расследование уголовного дела. Также будут проверены вопросы компенсации расходов на лечение и морального вреда.