Собака напала на 8-летнего ребенка в Приморье

1 июля в парке на улице Ленина в поселке Пограничном собака напала на мальчика и покусала. Ребенок получил травму руки, его доставили в больницу. Прокуратура Пограничного района взяла на контроль расследование уголовного дела. Также будут проверены вопросы компенсации расходов на лечение и морального вреда.