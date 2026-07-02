Молодые лейтенанты получили дипломы в Хабаровском крае

В Дальневосточном юридическом институте МВД РФ в Хабаровске прошел выпускной: дипломы об окончании обучения получили 165 молодых лейтенантов. Многие из них пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел Хабаровского края. «Сегодня вы прощаетесь со стенами альма-матер, чтобы сделать самый важный шаг в своей жизни — стать частью большой и ответственной команды защитников закона и порядка. Служба в полиции требует от человека особых качеств: мужества, выдержки, честности и обостренного чувства справедливости. Именно эти качества отличают настоящего офицера», — обратился к выпускникам губернатор Дмитрий Демешин. Дальневосточный юридический институт — единственная образовательная организация системы МВД России на Дальнем Востоке. За годы работы здесь прошли обучение или повысили квалификацию более 50 тысяч специалистов.