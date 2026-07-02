Более 1,5 тысячи домов в Ростове остаются без горячей воды из-за гидравлических испытаний

Второй этап проходит в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где отключены 703 дома с плановым сроком подключения 6 июля. Третий этап, стартовавший 30 июня, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. Здесь без воды находятся 799 домов, восстановление ресурса запланировано до 20 июля.