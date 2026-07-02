У Трампа заподозрили деменцию: на это указывает поведение президента

Заявления о возможных проблемах со здоровьем Трампа звучат на фоне участившихся публичных инцидентов, которые вызывают вопросы у наблюдателей. 14 июня во время празднования своего 80-летия в Белом доме президент США организовал турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 на Южной лужайке. Это яркое событие, призванное подчеркнуть статус политика-шоумена, запомнилось не только боями, но и поведением самого президента. Издание «Инсайдер» сообщило, что Трамп задремал прямо во время турнира.