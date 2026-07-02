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У Трампа заподозрили деменцию: на это указывает поведение президента

Губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в интервью Fox News заявил, что у президента США Дональда Трампа могут быть признаки деменции. Поводом для такого заявления послужило высказывание Трампа, который назвал социализм «самой большой угрозой» для Америки со времен мировых войн и терактов 11 сентября.

Прицкер отметил, что не является врачом и не ставит диагнозов, но призвал сравнить выступления Трампа 2015−2016 годов с нынешними — разница, по его словам, очевидна. В Белом доме комментарии губернатора назвали «отчаянной» попыткой сохранить актуальность.

Заявления о возможных проблемах со здоровьем Трампа звучат на фоне участившихся публичных инцидентов, которые вызывают вопросы у наблюдателей. 14 июня во время празднования своего 80-летия в Белом доме президент США организовал турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 на Южной лужайке. Это яркое событие, призванное подчеркнуть статус политика-шоумена, запомнилось не только боями, но и поведением самого президента. Издание «Инсайдер» сообщило, что Трамп задремал прямо во время турнира.

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