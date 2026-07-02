«Реакция на терроризм Зеленского»: на Западе оценили масштаб российских ударов возмездия

В ночь на четверг российские вооруженные силы нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Киеве и прилегающей области. Кроме того, под огонь попали военные аэродромы противника, расположенные в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.