Массированная ночная атака на украинскую столицу и другие города стала прямым ответом Москвы на действия киевского режима. Об этом заявил ирландский обозреватель Чей Боуз, комментируя произошедшие события.
«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — говорится в публикации Боуза в соцсети X.
Боуз подчеркнул, что это не случайный удар, а именно спланированный ответный ход. Он также добавил, что грохот разрывов слышался в городе на протяжении нескольких часов подряд.
В ночь на четверг российские вооруженные силы нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Киеве и прилегающей области. Кроме того, под огонь попали военные аэродромы противника, расположенные в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.