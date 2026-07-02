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«Реакция на терроризм Зеленского»: на Западе оценили масштаб российских ударов возмездия

Боуз: Москва ударом возмездия по Киеву ответила на выходки Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Массированная ночная атака на украинскую столицу и другие города стала прямым ответом Москвы на действия киевского режима. Об этом заявил ирландский обозреватель Чей Боуз, комментируя произошедшие события.

«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — говорится в публикации Боуза в соцсети X.

Боуз подчеркнул, что это не случайный удар, а именно спланированный ответный ход. Он также добавил, что грохот разрывов слышался в городе на протяжении нескольких часов подряд.

В ночь на четверг российские вооруженные силы нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Киеве и прилегающей области. Кроме того, под огонь попали военные аэродромы противника, расположенные в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.