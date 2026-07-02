В Хабаровский край пришло непохожее на себя лето

Да, лето нынче не перестает удивлять! На юге и в центральных районах Хабаровского края, наконец, установилась настоящая жара, а на севере — прямо осенние температуры. Там правит балом холодное Охотское море, мощное дыхание которого не дает пробиться теплу. Так что северяне пока не расстаются с теплыми куртками. И это в июле!
В пятницу, 3 июля в Вяземском и Комсомольске-на-Амуре днем +28…+30, ночью +15…+17 градусов, в Бикине и Чегдомыне также хорошо. В послеобеденное время +27…+29, на рассвете +16…+18 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В селе имени Полины Осипенко в светлое время суток воздух прогреется до +25…+27 градусов, на рассвете столбики термометров покажут +14…+16, пройдет кратковременный дождь. В Троицком днем +29…+31, ночью +16…+18 градусов.
А вот на самом севере края не по-летнему прохладно. Представить только, в Чумикане днем +8…+10 градусов, ночью и вовсе +6…+8, пройдет кратковременный дождь. В Охотске ожидается ливень, днем там +8…+10, ночью +7…+9 градусов. В Аяне ночью те же +7…+9, днем ничуть не лучше +9…+14 градусов, пройдет кратковременный дождь.
В Николаевске-на-Амуре в темное время суток +11…+13, днем +16…+18 градусов, небольшой дождь.
В Хабаровске в последний рабочий день недели возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до +28…+30, ночью до +15…+17 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска 110 сантиметров, вода продолжает падать, в ближайшие двое суток река потеряет еще 5−10 сантиметров. По данным синоптиков, год назад в этот день уровень реки был на отметке 219 сантиметров.
В давние времена по этому дню, 3 июля предсказывали погоду на остаток лета. Если паук не плетет паутину, то дождливыми будут июль и август. Если, напротив, плетет сети, жди тепла и солнца. Запомним и посмотрим, насколько точен народный прогноз.