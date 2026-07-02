В Хабаровский край пришло непохожее на себя лето

Да, лето нынче не перестает удивлять! На юге и в центральных районах Хабаровского края, наконец, установилась настоящая жара, а на севере — прямо осенние температуры. Там правит балом холодное Охотское море, мощное дыхание которого не дает пробиться теплу. Так что северяне пока не расстаются с теплыми куртками. И это в июле!