Что нельзя делать 4 июля 2026 в Ульянов день

Его мать тайно следовала за сыном, поддерживая его в темнице. В итоге её тоже схватили и отсекли ноги. Самого же Иулиана зашили в мешок с песком и змеями и бросили в море. Волны выбросили тело на берег, где его похоронила благочестивая вдова из Александрии. Позже мощи перенесли в Антиохию, а святитель Иоанн Златоуст прославил мученика в своём слове.