Когда волгоградцам придут пенсии и пособия в июле 2026 года

Так, 3 июля жители Волгоградской области получат на карты единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за малышом до 1,5 лет неработающим и выплаты на детей военнослужащих. В этот же день досрочно выплатят средства из маткапитала. 8 июля пособие по уходу до 1,5 лет получат работающие мамы.