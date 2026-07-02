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Когда волгоградцам придут пенсии и пособия в июле 2026 года

График выплат детских пособий и пенсий в Волгограде и области в июле 2026 сообщили в СФР.

Источник: Комсомольская правда

График выплат детских пособий и пенсий в Волгограде и области в июле 2026 года озвучили в региональном отделении СФР, а также рассказали, какие выплаты в июле придут досрочно, а какие по графику.

Так, 3 июля жители Волгоградской области получат на карты единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за малышом до 1,5 лет неработающим и выплаты на детей военнослужащих. В этот же день досрочно выплатят средства из маткапитала. 8 июля пособие по уходу до 1,5 лет получат работающие мамы.

Пенсии волгоградцам, у которых даты выплат приходятся на 4 и 11 число, придут на счета 3 и 10 июля соответственно, так как даты выплат выпали в этот раз на выходные. По графику перечислят пенсии 21 июля. Почта принесет пенсии по своему графику.