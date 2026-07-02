Педиатр Нелегач: купание в загрязненных водоемах ведет к отитам и дерматитам

Жаркий сезон традиционно влечет россиян к воде, однако безобидное на первый взгляд купание может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач-педиатр Ксения Налегач акцентировала внимание россиян на том, что обманчивая чистота озер и рек не является гарантией их безопасности.
Наиболее частыми последствиями водных процедур становятся острые кишечные инфекции. Виной тому — патогены вроде кишечной палочки, норовирусов, шигелл, лямблий и криптоспоридий. Особенно страдают дети, реакция детского организма обычно проявляется в виде расстройства пищеварения, приступов тошноты, рвотных позывов, спазмов в животе и лихорадки.
Летом возрастает опасность энтеровируса. Заражение происходит через воду, болезнь проявляется болью в горле и специфическими высыпаниями, они локализуются на ступнях, ладонях и внутренней поверхности щек.
После купания в загрязненном водоеме может проявиться наружный отит, воспаления слизистой глаз, различные дерматиты и дать о себе знать аллергические реакции. В заиленных пресноводных акваториях также сохраняется вероятность столкнуться с лептоспирозом — заболеванием, передающимся через жидкость, загрязненную выделениями животных.
В беседе с Газета.ru педиатр подчеркнула, что доверять визуальной оценке состояния воды нельзя. Но есть ряд маркеров, которые укажут на опасность водоема без анализов. Это отталкивающий запах, наличие поверхностной пены или пленки, активное цветение, заболоченность берега, соседство с пастбищами или стоками, а также недавние сильные осадки, вымывающие грязь в водоем.
Отдельным фактором риска она назвала токсины цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Эти вещества провоцируют раздражение кожных покровов, слизистых оболочек глаз и сбои в работе ЖКТ. Эксперт уточнила, что инфицирование чаще всего случается при ненамеренном попадании внутрь даже незначительного объема зараженной жидкости.
Если после отдыха у воды появилась диарея, обильная рвота, резкие боли в брюшине, высокая температура, кожная сыпь, дискомфорт или ухудшение слуха в ушах, покраснение органов зрения с выделениями, а также сильная слабость и симптомы обезвоживания, то нужно не затягивая обратиться к врачу.
Чтобы обезопасить себя и детей, доктор посоветовала придерживаться нескольких правил: посещать только санкционированные места отдыха, обходить стороной участки с признаками цветения или загрязнения, строго следить, чтобы ребенок не наглотался воды, обязательно принимать душ после плавания и соблюдать гигиену рук. Также стоит отказаться от захода в воду с повреждениями кожи и переждать несколько дней после проливных дождей.
— Купание в городских водоемах так же опасно тем, что в воду могут попасть отходы химических производств и промышленных предприятий, а также стоки из канализационных систем. Кроме того, в таких местах могут обитать вредные бактерии, — сказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. — На дне в таких местах могут быть гвозди, проволоки, битое стекло, о которые можно пораниться. Также могут быть коряги и металлические предметы. Можно пораниться и получить очень тяжелое воспаление, вплоть до гангрены".
Так же не стоит купаться в водоемах в линзах. Под них может проникнуть акантамеба, которая быстро размножается. Вызванный этим микроорганизмом акантамебный кератитс трудом поддается лечению. Врачи рекомендуют купаться без линз, а если находиться в воде в линзах, то офтальмологи советуют немедленно снять их и промыть глаза специальным антисептиком для глаз, передает Царьград.