Педиатр Нелегач: купание в загрязненных водоемах ведет к отитам и дерматитам

— Купание в городских водоемах так же опасно тем, что в воду могут попасть отходы химических производств и промышленных предприятий, а также стоки из канализационных систем. Кроме того, в таких местах могут обитать вредные бактерии, — сказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. — На дне в таких местах могут быть гвозди, проволоки, битое стекло, о которые можно пораниться. Также могут быть коряги и металлические предметы. Можно пораниться и получить очень тяжелое воспаление, вплоть до гангрены".