3 и 14 июля изменится расписание ряда красноярских электричек из-за ремонта путей

В связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Красноярской железной дороги, 3 и 14 июля будет скорректировано расписание пригородных поездов. А также сократятся маршруты следования нескольких электричек. До станции Снежница сократится маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск: отправление со станции Красноярск Северный в 8:43, прибытие на станцию Снежница в 9:41; обратно: отправление со станции Снежница в 11:32, прибытие на станцию Красноярск в 12:27. Маршруты, сокращаемые до станции Кача: Дивногорск — Красноярск: отправление из Дивногорска в 6:40, прибытие в Качу в 8:56. Далее поезд отправляется из Качи в 13:44 и прибывает в Красноярск в 15:00. Базаиха — Камарчага: отправление со станции Базаиха в 11:58, прибытие в Качу в 13:53. Отправление из Качи в 16:12, прибытие на станцию Камарчага в 19:49. Базаиха — Зеледеево: отправление со станции Базаиха в 17:01, прибытие на станцию Кача в 19:07. Помимо изменения маршрутов, в эти же дни будет скорректировано время отправления ряда рейсов: Электрички до станций Зыково, Чернореченская, Красная Сопка и Минино выйдут на линию раньше графика (отклонение составит от 3 до 38 минут). Электропоезд по маршруту Красноярск — Чернореченская отправится со станции Красноярск на 1 час позже обычного времени — в 16:47 вместо стандартных 15:47.