Американист объяснил, почему Иран не накажет США за гибель Хаменеи

Блохин считает, что подобные заявления преследуют две цели. Первая — успокоить собственное население. Общество в Иране сильно радикализировано и сплочено на антиамериканской и антисионистской платформе. Ненависть к США и Израилю, по словам аналитика, уже заложена на генетическом уровне. Вторая причина связана с началом переговоров, почву для которых стороны пока только прощупывают. Таким образом Тегеран пытается усилить свою переговорную позицию.