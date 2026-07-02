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Американист объяснил, почему Иран не накажет США за гибель Хаменеи

Иран не способен привлечь США к ответственности за гибель бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru озвучил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Наказать виновников [гибели Али Хаменеи] — это что-то типа Нюрнбергского трибунала. Но прежде чем сделать это, нужно победить. Понятно, что Иран не может одолеть США. А Штаты не выдадут Тегерану тех, кто планировал операцию», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Блохин считает, что подобные заявления преследуют две цели. Первая — успокоить собственное население. Общество в Иране сильно радикализировано и сплочено на антиамериканской и антисионистской платформе. Ненависть к США и Израилю, по словам аналитика, уже заложена на генетическом уровне. Вторая причина связана с началом переговоров, почву для которых стороны пока только прощупывают. Таким образом Тегеран пытается усилить свою переговорную позицию.

Ранее в Иране прозвучало жесткое заявление относительно расследования смерти бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр сообщил, что все причастные к этому событию понесут ответственность. По словам представителя иранского руководства, процесс установления виновных уже запущен.

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