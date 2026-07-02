Экс-министр экономики края стала вице-мэром Красноярска

Новым заместителем главы Красноярска назначена 38-летняя Анна Петровская, сообщается на сайте администрации города.
На этой должности в мэрии чиновница будет курировать работу департамента главы города, управления кадровой политики и организационной работы, управления делами и управления информатизации и связи.
Анна Петровская (в девичестве — Гарнец) имеет два высших образования СФУ — филолога и юриста. Трудовую деятельность она начала в 2007 году, а с 2010 по 2019 годы работала на различных должностях в правительстве Красноярского края. В 2021 году тогдашний губернатор Александр Усс назначил ее министром экономики и регионального развития, а в 2023 году она лишалась этой должности, когда новый глава Михаил Котюков начал менять свою команду. С 2023 по 2026 год была заместителем руководителя аппарата правительства региона.
Летом 2024 года Анна Гарнец вышла замуж за министра спорта края Дениса Петровского и сменила фамилию. Сам он весной этого года ушел в отставку и теперь является советником губернатора.