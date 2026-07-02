Донское предприятие начало выпускать новую серию погрузчиков

Выпуск новой серии фронтальных погрузчиков «АГРОСТАР Т-1000» начался на предприятии «Сальсксельмаш» в Ростовской области по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Новая техника призвана обеспечить аграриев, коммунальные службы и строительные организации надежным инструментом для повседневной эксплуатации. Конструкция стрелы выполнена из стали толщиной 5 мм, что обеспечивает необходимый запас прочности для работы в сложных условиях. Грузоподъемность погрузчика составляет 1000 кг, а высота подъема достигает 3,78 м. Важной особенностью новой серии является расширенная стандартная комплектация.
Погрузчики оснащены еврорамкой, это обеспечивает совместимость с широким спектром навесного оборудования. Техника эффективно справляется с перемещением зерна, грунта, песка, щебня, а также с погрузкой силоса, рулонов сена и соломы. Для повышения комфорта оператора предусмотрена возможность установки дополнительного джойстика, который делает управление более плавным и точным.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.