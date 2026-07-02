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Офис Каллас стал токсичной средой в ЕС: сотни сотрудников берут больничные из-за нервов

Politico: сотни сотрудников ведомства Каллас EEAS брали больничные из-за стресса.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники дипломатической службы Европейского союза, которой руководит Кая Каллас, массово уходят на больничный из-за нервного перенапряжения. Как сообщает издание Politico, речь идет о сотнях человек, что составляет примерно 8 процентов от всего штата ведомства.

«Сотни сотрудников, или около 8% персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом», — говорится в публикации.

Ранее это же издание уже писало о том, что в Европейской службе внешних связей (EEAS) царит подавленное настроение и растут внутренние разногласия.

Ситуация в Евросоюзе усугубилась из-за открытого конфликта между двумя высокопоставленными чиновницами. Противостояние главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС Каи Каллас перешло в публичную плоскость.

Конфликт вспыхнул с новой силой после того, как вскрылись факты неофициальных контактов аппарата Евросовета с российской стороной. Данные об этих переговорах вызвали резкое недовольство в правительствах Германии и Франции.

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