Офис Каллас стал токсичной средой в ЕС: сотни сотрудников берут больничные из-за нервов

Сотрудники дипломатической службы Европейского союза, которой руководит Кая Каллас, массово уходят на больничный из-за нервного перенапряжения. Как сообщает издание Politico, речь идет о сотнях человек, что составляет примерно 8 процентов от всего штата ведомства.
«Сотни сотрудников, или около 8% персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом», — говорится в публикации.
Ранее это же издание уже писало о том, что в Европейской службе внешних связей (EEAS) царит подавленное настроение и растут внутренние разногласия.
Ситуация в Евросоюзе усугубилась из-за открытого конфликта между двумя высокопоставленными чиновницами. Противостояние главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС Каи Каллас перешло в публичную плоскость.
Конфликт вспыхнул с новой силой после того, как вскрылись факты неофициальных контактов аппарата Евросовета с российской стороной. Данные об этих переговорах вызвали резкое недовольство в правительствах Германии и Франции.