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Красноярцам рассказали, чем полезна куриная печень и как выбрать качественный продукт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора развеяли распространенный миф о куриной печени. По словам экспертов, этот продукт не накапливает токсины и антибиотики: печень фильтрует вредные вещества и выводит их из организма, поэтому они не задерживаются в тканях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора развеяли распространенный миф о куриной печени. По словам экспертов, этот продукт не накапливает токсины и антибиотики: печень фильтрует вредные вещества и выводит их из организма, поэтому они не задерживаются в тканях.

В ведомстве отмечают, что куриная печень богата железом, которое необходимо для образования гемоглобина и эритроцитов. Недостаток этого элемента может привести к быстрой утомляемости и апатии.

Кроме того, продукт содержит большое количество витаминов группы В. Так, витамин В12 поддерживает работу нервной системы и помогает снизить тревожность, а фолиевая кислота (витамин В9) способствует здоровью сосудов.

При выборе куриной печени специалисты советуют обращать внимание на ее внешний вид. Качественный продукт должен быть упругим, с ровной поверхностью и острыми розовыми краями. Дряблая мякоть может свидетельствовать о низком качестве.

Также покупателям рекомендуют внимательно осматривать упаковку. В ней не должно быть посторонних частей, например желчного пузыря. Если такой дефект обнаружился уже после покупки, потребитель вправе потребовать возврат денежных средств.

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