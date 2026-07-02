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На Дону в ДТП с участием четырех машин погиб человек

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

В Ростовской области полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, днем 1 июля на 33 км автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волголонск» в Багаевском районе 34-летний водитель Fiat Ducato не справился с управлением, после чего столкнулся с автомобилем Opel Astra, который затем врезался в Kia Rio. Последняя иномарка после удара столкнулась с Kia Cerato.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Opel Astra 1959 года рождения погиб, водитель и пассажир данного автомобиля 1983 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.