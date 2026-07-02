На Дону в ДТП с участием четырех машин погиб человек

По данным ведомства, днем 1 июля на 33 км автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волголонск» в Багаевском районе 34-летний водитель Fiat Ducato не справился с управлением, после чего столкнулся с автомобилем Opel Astra, который затем врезался в Kia Rio. Последняя иномарка после удара столкнулась с Kia Cerato.