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В Аксае рассмотрят дело о незаконном приобретении причала монастыря

Аксайский районный суд рассмотрит дело о незаконной покупке причала религиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Аксайский районный суд рассмотрит дело о незаконной покупке причала религиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Уголовное дело в отношении Михаила Григораша возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно обвинительному заключению, фигурант путем обмана приобрел право на металлический причал для маломерных судов в районе станицы Старочеркасской. Причал принадлежал религиозной организации «Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь» и стоит более 4,8 млн руб.

Предварительное слушание по делу назначено на 6 июля.