В Аксае рассмотрят дело о незаконном приобретении причала монастыря

Уголовное дело в отношении Михаила Григораша возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно обвинительному заключению, фигурант путем обмана приобрел право на металлический причал для маломерных судов в районе станицы Старочеркасской. Причал принадлежал религиозной организации «Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь» и стоит более 4,8 млн руб.