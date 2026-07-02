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«Трамп будет гордиться сделкой»: США приобрели «многомиллионную собственность» в Иерусалиме за 1 доллар

США купили землю под посольство в Иерусалиме за 1 доллар.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон приобрел участок для строительства нового посольства в Иерусалиме всего за один доллар. Об этой сделке рассказал американский посол в Израиле Майк Хакаби.

«Готов поспорить, президент будет гордиться сделкой, которую я заключил — приобрел многомиллионную собственность для посольства всего за 1 доллар», — написал дипломат в соцсети X, отметив, что лично передал купюру своему другу, министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару.

Ранее глава МИД Израиля официально подтвердил подписание соглашения о выделении территории под американскую дипмиссию. Напомним, перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим состоялся в 2018 году по решению Дональда Трампа.

Стоит отметить, что статус Иерусалима — ключевой вопрос палестино-израильского конфликта. Израиль считает его единой столицей. ООН в резолюции отвергла это право и призвала вывести из города дипломатические представительства.

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