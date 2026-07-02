В Орловской области утвердили ограничение продажи бензина по номерам машин

«Новый порядок продажи топлива будет временным. Его продолжительность зависит от каждого из нас — от того, насколько дисциплинированно подойдем к его выполнению, насколько будем уважать своих земляков. Я абсолютно уверен — такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе. И после этого мы сразу же снимем все ограничения», — заключил глава региона.