Красноярские ученые создали уникальный материал для космической оптики и лазеров

Материал получил название CASO. Его особенность в нулевом тепловом расширении. Проще говоря, при изменении температуры он практически не расширяется и не сжимается. Это важно для приборов, где даже небольшая деформация может привести к сбоям. Новый материал сохраняет стабильность в диапазоне от 11 до 893 кельвинов, то есть примерно от минус 262 до плюс 620 градусов Цельсия. По словам ученых, это мировой рекорд для таких материалов.