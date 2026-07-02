В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря

Как рассказал гендиректор комбината Михаил Зацепин, статус уникального получает янтарь весом более 1 кг. Такие находки — это большая редкость. В 2025 году было обнаружено 13 самородков, в этом сезоне — пока один. Новый самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.