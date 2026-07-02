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Красноярский цирк откроют не раньше 2030 года

В Красноярске объявили тендер на реконструкцию цирка за 2,8 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ищут подрядчика, который займется реконструкцией здания цирка. Судя по информации с площадки «РосТендер», начальная стоимость контракта составляет 2,86 миллиарда рублей.

Итоги аукциона подведут 21 июля. Победителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, реконструировать здание и поставить новое оборудование.

Ремонт учреждения нужно выполнить за 1375 дней с даты заключения госконтракта. Таким образом, первых зрителей цирк сможет принять не раньше весны 2030 года.

Напомним, что на капремонт учреждение закрыли еще в 2019 году — с тех пор работы приостанавливали, сроки переносили. Прошлой осенью стало известно, что зданию требуется полная реконструкция.

Ранее региональный министр культуры Аркадий Зинов пообещал следить за ситуацией с реконструкцией цирка.