Красноярский цирк откроют не раньше 2030 года

В Красноярске ищут подрядчика, который займется реконструкцией здания цирка. Судя по информации с площадки «РосТендер», начальная стоимость контракта составляет 2,86 миллиарда рублей.
Итоги аукциона подведут 21 июля. Победителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, реконструировать здание и поставить новое оборудование.
Ремонт учреждения нужно выполнить за 1375 дней с даты заключения госконтракта. Таким образом, первых зрителей цирк сможет принять не раньше весны 2030 года.
Напомним, что на капремонт учреждение закрыли еще в 2019 году — с тех пор работы приостанавливали, сроки переносили. Прошлой осенью стало известно, что зданию требуется полная реконструкция.
Ранее региональный министр культуры Аркадий Зинов пообещал следить за ситуацией с реконструкцией цирка.