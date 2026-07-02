«Он плакал, был очень горячим». Прохожий спас младенца, запертого в машине

В Хабаровске разыгралась история, лишь чудом не закончившаяся трагедией, о которой потом говорил бы весь город. Прохожие заметили в припаркованной иномарке плачущего грудного ребёнка. Окна машины были чуть приоткрыты, на улице стояла жара, родителей рядом не было. Пока одни вызывали полицию и скорую, прохожий по имени Глеб Канцерев не стал ждать — он подошёл, оценил ситуацию и сделал то, что считал единственно правильным. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Плакал полчаса.
Глеб шёл по своим делам и заметил небольшую толпу зевак у припаркованного автомобиля. Люди стояли, переговаривались, но ничего не предпринимали. Он подошёл ближе и спросил, нужна ли помощь, потому что ситуация явно была нештатная.
«Мне сказали, что на протяжении тридцати минут в машине плачет грудной ребёнок», — рассказал Глеб hab.aif.ru. Полчаса на жаре, в салоне, который нагревается стремительно даже с приоткрытыми окнами, — для пятимесячного малыша это уже опасный рубеж, за которым начинаются необратимые последствия для здоровья.
Родителей рядом не было — ни матери, ни отца, ни бабушки, ни кого-либо ещё, кто мог бы открыть машину. Глеб понял, что ждать больше нельзя, и принял решение вскрывать автомобиль своими силами. Он отправил молодых ребят, которые оказались среди прохожих, раздобыть широкий скотч — хотел заклеить стекло перед ударом, чтобы осколки не разлетелись по салону и не поранили ребёнка. Но в какой-то момент малыш перестал плакать, и эта внезапная тишина прозвучала громче любого крика. Медлить было уже нельзя.
К счастью, одна из женщин, жившая в соседнем доме, вынесла проволоку — достаточно тонкую, чтобы её можно было просунуть в щель приоткрытого окна. Глеб сумел подцепить механизм замка и открыть дверь, не разбив стекло и не причинив вреда ребёнку.
«Он был очень горячим».
Малыш сидел в автокресле и, когда дверь наконец распахнулась, не заплакал, не закричал — он просто молча смотрел на своего спасителя.
«Взяв его на руки, почувствовал, что он очень горячий», — поделился Глеб.
В этот момент к машине подъехала скорая помощь, и ребёнка сразу передали медикам. Позже врачи подтвердили: повреждений, угрожающих жизни и здоровью, к счастью, не выявлено. Но если бы не решительность Глеба, всё могло сложиться иначе.
Родственники мальчика появились далеко не сразу. Глеб ещё до приезда скорой нашёл номер владельца автомобиля, и одна из женщин, стоявших рядом, позвонила по нему. Только после этого звонка к машине подошли мать и бабушка ребёнка. В их действиях, вспоминает собеседник, не было ни растерянности, ни испуга — ничего из того, что можно было бы ожидать от людей, чей малыш только что оказался в смертельно опасной ситуации.
«Их вообще ничего не смутило, они вели себя очень уверенно, как будто для них это обычная ситуация», — отметил Глеб. К слову, никакой благодарности в его адрес тоже не последовало.
Полиция позже восстановила картину произошедшего. 23-летняя мать мальчика находилась в гостях у знакомой. 70-летняя бабушка вместе с ребёнком приехали на автомобиле, чтобы забрать женщину. По пути малыш уснул, и пожилая женщина оставила его в салоне, приоткрыв окна для вентиляции. Видимо, ей показалось, что этого достаточно: что с ребёнком за несколько минут ничего не случится, что он поспит спокойно, а она быстро вернётся. Но минуты превратились в полчаса, а полчаса в раскалённой машине — это вечность для грудного ребёнка.
«Героем себя не считаю».
На вопрос, считает ли он свой поступок героическим, Глеб отвечает без пафоса и без попытки примерить на себя роль спасителя: «Не считаю. Так воспитан. Любой другой человек поступил бы так же».
Мужчина сам воспитывает двухлетнюю дочь, и, возможно, именно это и сработало быстрее любых раздумий — он просто представил на месте чужого малыша своего ребёнка и действовал, не оглядываясь на формальности. Что же насчёт родителей спасённого ребёнка, мнение о них у Глеба после этой истории сложилось не самое лучшее.
«Я не могу назвать их родителями, если они думают, что малыша можно бросить оставить без присмотра и уйти заниматься своими делами. Дети не должны страдать из-за поступков родителей», — подчеркнул он.
Официально.
Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку. В отношении матери ребёнка составлен рапорт по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родительских обязанностей.
«Ранее семья на профилактическом учёте не состояла», — сообщил hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Что касается самого Глеба, то переживать ему не о чем: заявлений о повреждении автомобиля от владелицы не поступало. Да и вряд ли у кого-то повернулся бы язык обвинить человека, спасшего жизнь ребёнка, в том, что он поцарапал дверной уплотнитель.