«Он плакал, был очень горячим». Прохожий спас младенца, запертого в машине

Родственники мальчика появились далеко не сразу. Глеб ещё до приезда скорой нашёл номер владельца автомобиля, и одна из женщин, стоявших рядом, позвонила по нему. Только после этого звонка к машине подошли мать и бабушка ребёнка. В их действиях, вспоминает собеседник, не было ни растерянности, ни испуга — ничего из того, что можно было бы ожидать от людей, чей малыш только что оказался в смертельно опасной ситуации.