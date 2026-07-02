В Астрахани для воспитанников пришкольного лагеря провели экоурок

Представители службы природопользования организовали экологический урок для воспитанников пришкольного лагеря в школе № 29 в Астрахани. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
Специалисты объяснили ребятам, как важно бережно относиться к природным богатствам. Главная цель таких обсуждений — сформировать у детей экологическую ответственность и научить их осознанно и грамотно взаимодействовать с окружающей средой. Для этого гости поделились со школьниками историческими примерами из прошлого, в том числе времен Великой Отечественной войны. Например, они рассказали, какую роль природные ресурсы играли в жизни людей и как повлияли на ход истории.
В процессе занятия школьники узнали о том, как животные помогали советским людям приблизить долгожданную Победу. Кроме того, была организована познавательная викторина, которая ознакомила ребят с животными Красной книги Астраханской области и России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.