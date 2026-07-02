В Астрахани для воспитанников пришкольного лагеря провели экоурок

Специалисты объяснили ребятам, как важно бережно относиться к природным богатствам. Главная цель таких обсуждений — сформировать у детей экологическую ответственность и научить их осознанно и грамотно взаимодействовать с окружающей средой. Для этого гости поделились со школьниками историческими примерами из прошлого, в том числе времен Великой Отечественной войны. Например, они рассказали, какую роль природные ресурсы играли в жизни людей и как повлияли на ход истории.