Мост через реку Правая Берёзовая отремонтировали в Хабаровске

В Хабаровске за прошедшие выходные починили мост через реку Правая Березовая. Также подрядчики провели ремонт дорожного полотна путепровода через железную дорогу, расположенного на автодороге «Обход Хабаровска от 0 до 13 км». Для оперативности и непрерывности процесса работы шли в две смены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».