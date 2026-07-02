Мост через реку Правая Берёзовая отремонтировали в Хабаровске

В Хабаровске за прошедшие выходные починили мост через реку Правая Березовая. Также подрядчики провели ремонт дорожного полотна путепровода через железную дорогу, расположенного на автодороге «Обход Хабаровска от 0 до 13 км». Для оперативности и непрерывности процесса работы шли в две смены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Техническое обслуживание мостовых сооружений прошло в рамках плановой ликвидации дефектов асфальтобетонного покрытия. Как отметили в Хабаровском управлении автодорог, в работе подрядчики использовали современные технологии и материалы.
— Эти работы являются неотъемлемой частью систематического технического обслуживания мостовых сооружений, что обеспечивает его долгосрочную надежность и функциональность в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, — добавили в ведомстве.
В планах на 2027 год стоит капитальный ремонт моста и путепровода. В ходе мероприятий в крае впервые внедрят технологии вибролитого асфальтобетона для устройства покрытия на искусственных сооружениях.
На данный момент готова проектно-сметная документация.