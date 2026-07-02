Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные в Волгограде откроются первые пляжи

В Волгограде завершена подготовка к открытию первых мест отдыха у воды с купанием, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Российская газета

В Волгограде завершена подготовка к открытию первых мест отдыха у воды с купанием, сообщает пресс-служба мэрии.

4 июля откроются первые пляжи — на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на острове Сарпинском в Кировском районах. Накануне межведомственная комиссия провела их приемку.

Ранее на этих территориях пробы песка и воды получили положительные лабораторные заключения, а водолазы очистили дно.

Доступ к воде для отдыхающих будет безвозмездным. Организаторы пляжей могут взимать плату только за дополнительные услуги — предоставление беседок, шезлонгов и прочее.

Попасть на островной пляж можно на теплоходе или с помощью паромной переправы. Место для отдыха открыто ежедневно с 10:00 до 19:00.

Вскоре планируется открыть пляж на территории нижнего поселка ВГТЗ и место отдыха у воды без купания в микрорайоне Тулака.

В соседнем Волжском купальный сезон начался еще 25 июня. По данным пресс-службы городской администрации, муниципальный пляж расположен на берегу Ахтубы в районе СНТ «Изобилие». С 10:00 до 20:00 там дежурят спасатели. За порядком следят казаки.

На береговой линии установлены металлические навесы, качели для детей, приведены в порядок тренажеры и душевые кабины, отремонтированы раздевалки и санузлы. Кроме того, теперь на пляже есть питьевые фонтанчики. На воде организована детская зона.

Дежурство на пляже осуществляют спасатели и сотрудники охраны из казачьей дружины.

В Волжском купальный сезон продлится до 30 сентября, так как Ахтуба намного меньше Волги и прогревается лучше.

В Камышине — третьем по размерам городе региона — этим летом открыты четыре пляжа.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше