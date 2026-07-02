Белорусская теннисистка Соболенко умоляет решить вопрос с собаками на Уимблдоне

— Я не согласна с этим правилом, — заявила Соболенко на пресс-конференции. — Понимаю, что вы хотите защитить это историческое место и опасаетесь, что собака может причинить какой-то вред. Но все наши собаки очень хорошо себя ведут. Они ничего не сделают.