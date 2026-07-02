Белорусская теннисистка Соболенко умоляет решить вопрос с собаками на Уимблдоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко после победы во втором круге Уимблдонского турнира над американкой Маккартни Кесслер (подробности драматичного матча) попросила организаторов разрешить присутствие собак на кортах.
Несколько месяцев назад Арина завела щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Эш, с которым путешествует по всему миру. Но вот на Уимблдоне игрокам брать с собой собак на территорию турнира нельзя.
— Я не согласна с этим правилом, — заявила Соболенко на пресс-конференции. — Понимаю, что вы хотите защитить это историческое место и опасаетесь, что собака может причинить какой-то вред. Но все наши собаки очень хорошо себя ведут. Они ничего не сделают.
Уимблдон, как известно, самый консервативный турнир в мире. Правила до 2023 года запрещали даже надевать цветное и черное нижнее белье. Но всяческих ограничений все еще хватает, что уж говорить о собаках.
— Мне больно оставлять свою собаку одну дома, потому что она очень ко мне привязана, — продолжает Соболенко. — Она как маленький плюшевый мишка, который просто хочет ласки и нежности. Прогулки с ней для меня тоже своего рода медитация. Уимблдон, пожалуйста, умоляю вас: пустите собак, — цитирует Соболенко puntodebreak.com.
3 июля Арина Соболенко проведет матч третьего круга Уимблдона против Алены Остапенко из Латвии.
Кстати, на днях Арина попросила подарить ей плюшевую клубничку — талисман турнира. И ей подарили. Посмотрим, что будет с просьбой про собак.