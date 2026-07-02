«Т Плюс» проверит 527 км теплосетей в Березниках в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27

Важным элементом летней подготовки является обновление изношенных тепловых сетей. В этом году замена проводится на улице Ломоносова, где работы уже стартовали. Ранее здесь, на перекрёстке с улицей Юбилейной, был заменён изношенный участок теплотрассы почти 50-летней давности. В планах также перекладка коммуникаций на улице Лёнвенская.