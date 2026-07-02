Реконструкция Сада Миндовского в Перми идет по графику

Работы идут с опережением графика благодаря тому, что на объект выведены две бригады. Подрядчик намерен завершить ремонтные работы к новому учебному году, чтобы у родителей учеников гимназии № 1 не возникало проблем с парковкой. Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при поддержке краевых властей, дорожники досрочно обновили другой отрезок этой улицы — от Рязанской до Архитектора Свиязева.