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Самую сильную за месяцы магнитную бурю ждут в ближайшие дни на Земле

В ночь с четверга на пятницу на Земле ожидается магнитная буря уровня G2-G3.

В ночь с четверга на пятницу на Земле ожидается магнитная буря уровня G2-G3. Первые выбросы солнечной плазмы из активных групп пятен начнут достигать планеты в течение суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По словам ученых, взрывов на Солнце экстремальной силы пока не зафиксировано, но воздействие, вероятно, будет заметным — в диапазоне от G2 до G3. Это может стать самой сильной бурей за последние несколько месяцев.

Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом остается минимальной. Магнитная буря может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и работу спутниковой связи.