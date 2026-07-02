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Врачи на теплоходе дошли до 32 сёл Хабаровского края

На борту работала бригада из 19 специалистов, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре.

Теплоход «Здоровье» завершил июньский рейс по отдалённым территориям Хабаровского края. За месяц медики приняли почти две тысячи жителей труднодоступных сёл, сообщили в министерстве здравоохранения края.

Передвижная поликлиника работала на Амуре с 1 по 30 июня. Теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского районов и района имени Полины Осипенко. Почти половина пациентов — дети.

На борту работала бригада из 19 специалистов, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Жителей принимали терапевты, педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты.

По словам офтальмолога Лилии Зеленской, среди детей часто выявляют близорукость, дальнозоркость и косоглазие, а у взрослых — катаракту и глаукому. Во время рейса одному пациенту обнаружили отслойку сетчатки и выдали направление на экстренную операцию.

Врачи также выявляли сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего у пациентов встречались гипертония и ишемическая болезнь сердца. Двух человек с нарушением ритма сердца направили на экстренную госпитализацию.

«Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.

Теплоход «Здоровье» вышел в такой рейс уже в 14-й раз. Для жителей отдалённых сёл это возможность пройти обследование и получить консультации врачей без дорогой и долгой поездки в город.