Три улицы в Хабаровске останутся без холодной воды

В Хабаровске ночью отключат холодную воду на нескольких улицах из-за аварийных работ. Ограничение будет действовать с 23:00 до 07:00 3 июля, сообщили в MAX-канале городского Водоканала.
Воды не будет в домах на улице Лермонтова, 4 и 6. Также под отключение попадут адреса на улице Служебной: 8, 11, 15а и 15.
Кроме того, холодную воду отключат в переулке Батарейном. Ограничения затронут дома № 2, 4 и 4а.
Водоканал принёс жителям извинения за неудобства. Уточнить информацию можно в центральной диспетчерской службе предприятия по телефону +7 (4212) 70−47−30.