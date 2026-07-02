Shot: Налог на виллу Леонтьева в США вырос до пяти миллионов рублей рублей в год

Ежегодный налог на виллу певца Валерия Леонтьева в Майами вырос до почти пяти миллионов рублей — за три года прибавка составила около 200 тысяч. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, в 2023 году артист заплатил 59 906 долларов, в 2025-м — уже 62 450 долларов. За десять лет налог на недвижимость Леонтьева увеличился примерно на 50 процентов. Этот рост напрямую связан со стремительным увеличением рыночной стоимости самой виллы.
Леонтьев приобрел этот дом в 2014 году за четыре миллиона долларов, при этом еще несколькими годами ранее цена дома на фоне кризиса составляла около 2,5 миллиона долларов. Сегодня же стоимость недвижимости оценивается экспертами в 12,2 миллиона долларов, что в три раза превышает сумму изначальной сделки.
Роскошная резиденция артиста расположена на участке площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Площадь самого особняка составляет почти 600 «квадратов», там предусмотрены все условия для комфортного проживания: шесть спален, семь ванных комнат, бассейн и причал для выхода к воде, говорится в публикации.
Сам музыкант или его представители эту информацию на момент публикации материала не комментировали.
Недавно в Сети появилась информация, что Леонтьев якобы поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов рублей, что на пять миллионов больше, что для иностранцев. Однако директор музыканта Борис Чигирев назвал эти слухи «ерундой».