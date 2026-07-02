Shot: Налог на виллу Леонтьева в США вырос до пяти миллионов рублей рублей в год

Леонтьев приобрел этот дом в 2014 году за четыре миллиона долларов, при этом еще несколькими годами ранее цена дома на фоне кризиса составляла около 2,5 миллиона долларов. Сегодня же стоимость недвижимости оценивается экспертами в 12,2 миллиона долларов, что в три раза превышает сумму изначальной сделки.