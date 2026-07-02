Ольга Бузова перестала пользоваться костылями спустя две недели после операции

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в четверг, 2 июля, сообщила на своей странице в социальной сети, что перестала использовать костыли спустя две недели после перенесенной операции на ноге.
— Долгожданный переход. Всего лишь две недели после операции, и мне разрешили передвигаться без костылей, — написала знаменитость в своем блоге.
Исполнительница призналась, что период, когда она не могла свободно передвигаться, казался ей вечностью.
12 июня артистка упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — Бузова опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор певицы Антон Богословский сообщил, что ей провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.
22 июня телеведущая опубликовала видеоролик из больницы, на котором показала свои первые шаги на костылях после перенесенной операции. Также Ольга Бузова рассказала, что у нее оказалось раздроблено колено. В ходе операции исполнительнице наложили на колено более 40 швов.