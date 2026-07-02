Критик Соседов объяснил, почему зумеры кинулись «воскрешать из пепла» советских артистов

К примеру, интерес к Анне Герман объясняется не ностальгией, а качеством самих произведений: у её песен есть смысл, а голос и манера исполнения остаются почти недостижимым ориентиром для современных звёзд. Новое поколение лучше чувствует настоящую музыку.