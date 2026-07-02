В Канске прошел концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске на Аллее Славы в микрорайоне Солнечном состоялся торжественный концерт в честь тех, кто с оружием в руках защищал интересы страны.
Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу в память воинов-канцев, погибших в локальных войнах и вооружённых конфликтах.
Со сцены звучали песни, пронизанные духом патриотизма и гордости за свою страну, стихи, воспевающие подвиги героев, и слова благодарности тем, кто и сегодня стоит на страже мира и безопасности.
Председатель совета ветеранов Татьяна Огонькова сказал: «Мы вами гордимся, преклоняемся перед вами и стараемся сделать всё, чтобы память о ваших подвигах жила в сердцах потомков. Чтобы все раны, нанесённые войной, побыстрее заживали, чтобы семьи вас любили, чтобы внуки и дети вами гордились».
Важную роль в концерте сыграло участие ветеранов, выполнявших воинский долг в горячих точках и зонах вооружённых конфликтов, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.