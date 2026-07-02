В Канске прошел концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

Председатель совета ветеранов Татьяна Огонькова сказал: «Мы вами гордимся, преклоняемся перед вами и стараемся сделать всё, чтобы память о ваших подвигах жила в сердцах потомков. Чтобы все раны, нанесённые войной, побыстрее заживали, чтобы семьи вас любили, чтобы внуки и дети вами гордились».