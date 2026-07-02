Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МФЦ Екатеринбурга открылись цифровые окна

Экспресс-формат позволит сократить время получения услуг.

Источник: Национальные проекты России

Цифровые окна начали работать в МФЦ Екатеринбурга в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В цифровом офисе специалисты помогают жителям пользоваться порталом «Госуслуги» и рассказывают о возможностях государственных цифровых сервисов. Экспресс-формат позволит сократить время получения услуг и повысить цифровую грамотность жителей. Посетители могут оформить там нефинансовую единую социальную карту, зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет по принципу «за один визит».

«Мы создаем условия, при которых государственные услуги становятся максимально доступными и удобными для жителей. Новые цифровые окна позволяют быстрее решать повседневные задачи и вопросы формата “мне только спросить”. Например, восстановить доступ к учетной записи на портале “Госуслуги” в случае действий мошенников или установить самозапреты», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.