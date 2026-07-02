В МФЦ Екатеринбурга открылись цифровые окна

Цифровые окна начали работать в МФЦ Екатеринбурга в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В цифровом офисе специалисты помогают жителям пользоваться порталом «Госуслуги» и рассказывают о возможностях государственных цифровых сервисов. Экспресс-формат позволит сократить время получения услуг и повысить цифровую грамотность жителей. Посетители могут оформить там нефинансовую единую социальную карту, зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет по принципу «за один визит».
«Мы создаем условия, при которых государственные услуги становятся максимально доступными и удобными для жителей. Новые цифровые окна позволяют быстрее решать повседневные задачи и вопросы формата “мне только спросить”. Например, восстановить доступ к учетной записи на портале “Госуслуги” в случае действий мошенников или установить самозапреты», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.