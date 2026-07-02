«Выглядит как оригинал»: Раскрыты схемы мошенников с использованием QR-кодов

Мошенники всё чаще используют поддельные QR-коды, чтобы выманивать деньги у россиян при оплате привычных услуг: от ЖКХ до парковки самокатов и благотворительных переводов, предупредил киберэксперт Олег Седов. По его словам, удобство цифровых сервисов сделало людей менее внимательными: многие просто наводят камеру на код и не проверяют, куда именно ведёт ссылка.