Инвестор планирует расширить инфраструктуру туристического комплекса «Горка» под Озёрском. Предпринимателю Андрею Логиновскому одобрили льготный заём. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном центре «Мой бизнес» в ответ на информационный запрос.
Расширение инфраструктуры спортивно-оздоровительного комплекса «Горка» предполагает строительство бани и ангара, а также покупку насосной станции системы искусственного снегообразования и снаряжения. Логиновский получит льготный заём по программе «Восток Инвест». Сумма средств составляет 25,5 миллиона рублей. Общий бюджет проекта — 32 миллиона.
Техническое открытие комплекса под Озёрском состоялось в январе 2024 года. «Горка» — бывшая база отдыха «Малые бобры». В 2022 году там началась реконструкция здания и строительство новой лыжной трассы длиной 350 метров. Летом 2023-го открылись глэмпинги, кафе и верёвочный парк, осенью начали монтировать подъёмник и систему оснежения. Основная трасса заработала в 2025 году.
Владелец комплекса Андрей Логиновский стал одним из победителей конкурса «Развитие туристической инфраструктуры Калининградской области». Он выиграл 18 миллионов рублей для создания круглогодичного комплекса для отдыха. Позднее инвестор получил льготный кредит от правительства на покупку земли и туристического оборудования, а также грант в 15 миллионов на установку модульных домов.
Всего по программе «Восток Инвест» в 2026 году одобрили 11 проектов. Их реализуют в Гусевском, Черняховском, Краснознаменском, Озёрском, Советском, Нестеровском и Неманском округах. Общая сумма льготных займов составила почти 473 миллиона рублей.