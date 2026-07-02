Инвестор планирует расширить инфраструктуру туристического комплекса «Горка» под Озёрском

Владелец комплекса Андрей Логиновский стал одним из победителей конкурса «Развитие туристической инфраструктуры Калининградской области». Он выиграл 18 миллионов рублей для создания круглогодичного комплекса для отдыха. Позднее инвестор получил льготный кредит от правительства на покупку земли и туристического оборудования, а также грант в 15 миллионов на установку модульных домов.