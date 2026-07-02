В Воронежской области прогнозируется высокий риск ЧС из-за пожаров в июле

Воронежская область вошла в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в июле 2026 года. Прогноз, разработанный на основе данных гидрометцентра России, опубликовали на сайте федеральной Авиалесоохраны.
Повышенный уровень пожароопасности ожидается в северной части региона. В частности, в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Ольховатском, Новохопёрском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Семилукском, Терновском, Эртильском районах, а также в Воронеже и Россоши.
Отмечается, что прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку лесопожарная обстановка во многом зависит от соблюдения людьми правил пожарной безопасности и оперативного тушения возникающих пожаров.
Ранее стало известно, что июль в Воронежской области будет теплее климатической нормы.