Дмитрий Колдун рассказал, как у него пытались отнять гитару с «Фабрики звёзд»

«В свои 21 с хвостиком я даже представить себе не мог, что человек, приехавший не то что из какой-то провинции, а из другой страны, может выиграть российский телевизионный проект. Для меня это было настолько невероятно, что я не смог держать эмоции в себе», — рассказал артист сайту MK.Ru.